بيكيه: النقاط الثلاث كانت مهمة كي نظل داخل إطار المنافسة

أبدى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة سعادة بالغة بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على مضيفه فياريال 4-1 مساء أمس الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، قائلا إن نجاح زميله أنطوان جريزمان في التسجيل كان مهما من أجل تعزيز ثقته.





ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد وتجمد رصيد فياريال "الغواصات" عند 54 نقطة في المركز الخامس.





وجاء أول أهداف المباراة عن طريق النيران الصديقة حيث سجله باو توريس مدافع فياريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، وأضاف الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان الهدفين الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقتين 20 و45 علما بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو من صنع الهدفين.





وجاء الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الشوط الأول عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 14 ، ثم ألغى الحكم هدفا لميسي بداعي التسلل ولكن زميله البديل أنسو فاتي سجل الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 86.





وقال بيكيه عقب المباراة :"النقاط الثلاث كانت مهمة كي نظل داخل إطار المنافسة، كما أن الأداء الذي قدمناه كان مهما بالنسبة لنا، لقد قدمنا مباراة رائعة، وعلينا الاستمرار بهذه الطريقة."





وأضاف بيكيه :"نجاح جريزمان في التسجيل كان مهما من أجل ثقته، ونحن مستعدون للمباراة المقبلة المقررة أمام إسبانيول."