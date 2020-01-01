مانشستر سيتي يتلقى هزيمة غير متوقعة أمام ساوثهامبتون.. ملخص المباراة والأهداف

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
تلقى مانشستر سيتي هزيمة غير متوقعة أمام ساوثهامبتون، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وفاز ساوثهامبتون بهدف نظيف على مانشستر سيتي من جانب المهاجم تشي أدامز الذي تمكن من تسجيل هدفه الأول هذا الموسم في البريميرلييج.

وسجل المهاجم الإنجليزي هدف الفوز الوحيد في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد استغلاله خطأ المدافع زينشينكو في خط وسط مانشستر سيتي، واستطاع تسديد كرة من على بعد 35 ياردة من شباك حارس المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر بينما بقى مانشستر سيتي ثانيًا في جدول ترتيب البريميرلييج برصيد 66 نقطة وبفارق 23 نقطة عن المتصدر ليفربول.

ولم تؤثر خسارة مانشستر سيتي في شي بالنسبة للفريق، حيث ما زال محتفظا بمركزه الثاني بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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