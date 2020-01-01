ضبط عامل لسرقته شاشات حاسب آلي من مدرس بأسيوط



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى. وبمواجهته أقر بشراء المسروقات بثمن بخس من المتهم الأول لعلمه بكونها متحصلات واقعة سرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:



ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.



واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.



كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية





تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط أحد مرتكبى واقعة سرقة شاشات حاسب آلى من داخل إحدى المدارس بأسيوط.ونجحت أجهزة البحث الجنائى، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بسرقة محتويات إحدى الغرف بمدرسة كائنة بدائرة القسم،حيث تبين من خلال الفحص سرقة (6) شاشات حاسب آلى.وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بالمديرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أن وراء إرتكاب الواقعة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب "له معلومات جنائية"، وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب "له معلومات جنائية") وأنه على علم بكون الشاشات متحصلات واقعة سرقة.