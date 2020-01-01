الأهلي يستعيد نجمه قبل مباراة الوداد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:48 ص
الأهلي
الأهلي
عبد القادر عرابي
تلقى النادي الأهلي خبراً ساراً اليوم، بعودة نجم الفريق من الإصابة، وذلك قبل لقاء الوداد البيضاوي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي، أن خالد محمود طبيب الفريق، منح نجم خط وسط الأهلي حمدي فتحي الضوء الأخضر للعودة لتدريبات الفريق الجماعية.

وأكدت المصادر، أن النادي الأهلي سيعطي اللاعب جرعات تدريبية تدريجية، تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية، ومن ثم العودة للمباريات الرسمية مجدداً.

وكان اللاعب قد خضع لفحص طبي شامل خلال الفترة الماضية، للوقوف على تعافيه من آثار جراحة الغضروف، والتي أجراها منذ عدة أشهر.

وينتظر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، عودة فتحي مرة أخرى، في ظل قيمته الفنية الهائلة، كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية.

وكان اللاعب قد أصيب خلال معسكر منتخب مصر الأول في شهر أكتوبر الماضي، استعداداً لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد النادي الأهلي لإستئناف النشاط الكروي، بخوض منافسات الدوري المصري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، بدءاً من شهر أغسطس المقبل.

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