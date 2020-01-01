جوهرة برشلونة يدخل تاريخ النادي

دون مهاجم برشلونة الشاب، أنسو فاتي، رقماً قياسياً للفريق الكاتالوني في تاريخه، بعد الفوز على فياريال 4-1 على ملعب لا سيراميكا، في إطار الأسبوع 34 بالدوري الإسباني.





دخل أنسو كبديل لأنطوان غريزمان في الدقيقة 72 من الشوط الثاني ضد فياريال، ونجح في تسجيل الهدف الرابع للبارسا في الدقيقة 86.





ووفقاً لحساب النادي الرسمي على تويتر، حمل هدف فاتي في شباك فياريال رقماً قياسياً لبرشلونة، حيث وصل "البلوغرانا" لهدفه رقم 9000 في تاريخ النادي على مدار جميع المسابقات.





وعلى صعيد آخر، أصبح لدى أنسو الآن بالفعل 7 أهداف مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث سجل ستة أهداف في بطولة الدوري الإسباني، وهدفاً واحداً في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان هدف الفوز على إنتر ميلان الذي أطاح بالعملاق الإيطالي خارج "الشامبيونز ليغ".