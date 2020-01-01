ارتفاع الأسهم اليابانية اليوم الاثنين بدعم شركات الشحن البحري

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين إذ دعمت مؤشرات انتعاش اقتصادي في الصين شركات الشحن البحري وإنتاج الصلب، في حين رجحت كفة إمكانية تبني مزيد من سياسات الدعم لمواصلةالتعافي أمام القلق إزاء تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.83 بالمئة إلى 22714.44 نقطة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ العاشر من يونيو حزيران. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 بالمئة إلى 1577.15 نقطة.

وقادت المكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مع تسجيل الأسهم الصينية قفزة خمسة بالمئة لأعلى مستوى في خمسة أعوام بفضل آمال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفزت أسهم شركات السمسرة 3.3 بالمئة وشركات الشحن البحري وصناعة الصلب، التي تتأثر بشدة بالطلب في الصين، 3.3 و2.7 بالمئة على التوالي.

وارتفع سهم نيسان موتور 5.2 بالمئة بعدما قالت شركة صناعة السيارات إن مبيعاتها في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، ارتفعت الشهر الماضي.

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