أزارو مهدد بعدم اللعب في الدوري السعودي

أصبح المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار في يناير الماضي للاتفاق السعودي مهددًا بعدم اللعب لأي ناد سعودي.





وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق بأن أي لاعب يرفض تمديد عقده هذا الموسم فإنه سيحرم من اللعب لأي ناد سعودي.





ويرفض المهاجم المغربي خوض التدريبات رفقة فريق الاتفاق في الفترة الحالية بعدما قامت إدارة النادي السعودي بخصم ٥٠٪؜ من راتبه.





وبحسب ما ذكرته صحيفة المنتخب المغربية وبحسب تقارير سعودية فإن المهاجم المغربي بات مهددًا بعدم اللعب لأي نادي سعودي.



