المصل واللقاح: ننتظر موجة جديدة من فيروس كورونا في الشتاء

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
ثمن الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، توجه الدولة لتوفير كميات كبيرة من جرعات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية مع حلول فصل الشتاء، خاصة للفئات الأكثر خطورة ككبار السن، والأطفال، فهى خطوة استباقية، وسيساعد في حصر الإصابات بفيروس كورونا فقط، فالأعراض بينهما متشابة.

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية سيجعلنا في مواجهة فيروس كورونا فقط، خاصة وأن هناك احتمالية لموجة جديدة من الفيروس في فصل الشتاء.

وأضاف، "بدل ما نشتغل في فصل الشتاء على الأنفلونزا الموسمية والكورونا.. هنشتغل على حاجة واحدة بس في حال وجود موجة تانية من الكوفيد 19"، مؤكدا أن من أصيب بنزلة برد أعراضها شديدة من قبل خاصة في شهري نوفمبر وديسمبر، ويعتقد أنه أصيب بفيروس كورونا، فهو اعتقاد خاطىء، لأنه فيروس مستجد، وسريع الانتشار، فأدوار البرد التي كانت منتشرة في فصل الشتاء هى نزلات برد عادية ولكنها شديدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمش، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمش.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

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