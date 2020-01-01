فيديو تجربة مايان السيد حول التحرش يتخطى النصف مليون مشاهدة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تخطى مقطع فيديو التي حكت فيه الفنانة الشابة مايان السيد، تجربتها مع التحرش حاجز 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، من نشره على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وقالت مايان، خلال مقطع الفيديو:"تعرضت للتحرش أكثر من مرة منذ سنوات وكانت المرة الأولى من أحد أصدقائها المقربون لكنها لم تعلم وقتها أن ذلك تحرش.



وأضافت:"عندما دخلت مجال التمثيل تعرضت للتحرش من ممثل زميل لها بأحد الأعمال الفنية والتي كانت تتواجد معه بأحد ورش تعليم التمثيل لكنها أيضا لم تعلم أن ذلك تحرش ولم تواجهه.



وأكدت:"أنها لن تصمت عن أي تصرف ممثال لهذه المواقف وسوف تقوم بتحرير محضر فيمن يحاول التحرش بها، فواجبها نحو نفسها ألا تصمت وأن تدافع عن كونها أنثى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

جوهرة برشلونة يدخل تاريخ النادي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يوم

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 10 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ يوم

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. صفقات الزمالك الخمس المرتقبة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نجم ليفربول يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد التحرش بها.. رئيس المجلس القومي للمرأة توجه رسالة لأسرة فتاة التجمع

كارول سماحة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

شوق محمد تدافع عن "التحرش" في موسم الرياض.. وتؤكد: "الفتاة السعودية تذهب ليتحرش بها" (فيديو)

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديد بشأن واقعة التحرش بفتاة المنصورة

انفراد.. "فتاة المنصورة" تتنازل عن محضر التحرش

مصدر أمني لـ "الفجر": فتاتين فيديو التحرش ينفيان تعرضهن لأي مضايقات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

01:12 ص

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

02:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»