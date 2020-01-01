فيديو تجربة مايان السيد حول التحرش يتخطى النصف مليون مشاهدة

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تخطى مقطع فيديو التي حكت فيه الفنانة الشابة مايان السيد، تجربتها مع التحرش حاجز 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، من نشره على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وقالت مايان، خلال مقطع الفيديو:"تعرضت للتحرش أكثر من مرة منذ سنوات وكانت المرة الأولى من أحد أصدقائها المقربون لكنها لم تعلم وقتها أن ذلك تحرش.







وأضافت:"عندما دخلت مجال التمثيل تعرضت للتحرش من ممثل زميل لها بأحد الأعمال الفنية والتي كانت تتواجد معه بأحد ورش تعليم التمثيل لكنها أيضا لم تعلم أن ذلك تحرش ولم تواجهه.







وأكدت:"أنها لن تصمت عن أي تصرف ممثال لهذه المواقف وسوف تقوم بتحرير محضر فيمن يحاول التحرش بها، فواجبها نحو نفسها ألا تصمت وأن تدافع عن كونها أنثى".