الولايات المتحدة تسجل أكثر من 49000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت الولايات المتحدة عن 49199 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و271 حالة وفاة جديدة يوم الأحد، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وهذا يرفع الارقام إلى 2،888،635 حالة و129،947 حالة وفاة ذات صلة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

فقد سجلت ولاية كاليفورنيا 11،786 اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد - وهي أعلى قفزة ليوم واحد في الحالات التي شوهدت في أي مكان في الولايات المتحدة حتى الآن، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا هي الولايات الثلاث الوحيدة التي سجلت إجماليات حالات يومية أعلى من 10000.

كما أبلغت ولاية كاليفورنيا عن 39 حالة وفاة جديدة يوم الأحد، وفقًا لما ذكرته جامعة جونز هوبكنز.

ترفع الأرقام الجديدة إجمالي الولاية إلى 264،681 حالة مؤكدة و6،373 حالة وفاة مرتبطة بها، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وعلي صعيد آخر، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا، رابع أكبر بلد في العالم، إلى 687862، اليوم الاثنين، بعد أن أبلغ المسؤولون عن وجود 6،611 إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت السلطات أيضا إن 135 شخصا لقوا حتفهم بين عشية وضحاها، مما رفع حصيلة القتلى الرسميين في روسيا إلى 10296 قتيلا.

تفوقت الهند على روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث كانت الدولة التي لديها ثالث أكبر عدد من الإصابات خلف الولايات المتحدة والبرازيل، التي لديها أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها.

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