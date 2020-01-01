حماية المستهلك يتصدى لذبح "إناث ماشية" ببني سويف

شنت لجنة حماية المستهلك والمشكلة من جهاز حماية المستهلك ببنى سويف برئاسة أحمد دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية من مباحث التموين والرقابة التموينية والكل البيطرى حملة مكبرة داخل قرى مركز بنى سويف.





وضبطت الحملة سلخانات خاصة يتم داخلها ذبح "إناث ماشية صغيرة السن" حيث تم ضبط صاحب السلخانة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وحّررت الحملة 9 محاضر ذبح خارج الساخنة.





من حانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية مواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات، وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والرقابة التموينية بمديرية التموين، والعلاج الحر، والصيدلة، ولجان الرقابة المتنوعة بديوان عام المحافظة وباقي الجهات ذات الصلة، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.





يذكر أن لجنة حماية المستهلك، والتي تم تشكيلها تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.





وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بالشكل المطلوب، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار بعض السلع والمغالاة في الأسعار والالتزام بالاشتراطات الصحية.





رئيس حماية المستهلك





من جانبه أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي على استمرار الحملات الرقابية للتصدى لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقًا من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.



