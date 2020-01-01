رانيا يوسف تنشر محادثات أشخاص تحرشوا بها لفظيًا

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نشرت الفنانة رانيا يوسف، عدد من المحادثات لأشخاص قاموا بسبها بألفاظ خارجة، على حسابها الشخصي، عبر موقع "تويتر" وذلك بعد بعد هجومها الشديد على المتحرشين ومطالبة القانون بحق المرأة.





وعلقت رانيا، على الصور قائلة:"متخافيش افضحي متحرش".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور يوسف، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يهديكي ويهديهم" وأضاف آخر"بلغي عنهم مباحث الإنترنت".





يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح" وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته الفنان أحمد مجدي ومريم الخشيت وأسماء أبو اليزيد وتامر فرج.