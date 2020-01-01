مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.22%





إستهل سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين،علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.22% رابحاً 16.27 نقطة ليصل إلى مستوى 7404.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.46% خاسراً 278.87 نقطة ليصل إلى مستوى 7771.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 148.9 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.





وصعد 14 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.01%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%، ثم قطاعي الاتصالات وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.08%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.02%.





وقفز 116 سهماً بسوق السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 4.10%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 3.65%، ثم سهم "الجزيرة" بنسبة 3.51%، فيما تراجعت 63 سهماً على رأسها سهم "دارية ريت" بنسبة 3.94%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 3.01%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 215.3 مليون ريال سعودي.