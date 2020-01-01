مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.11% مع بداية تعاملات اليوم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:35 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق  بنسبة 0.11% رابحاً 1.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1278.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 208.1 ألف درهم.

وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

وأنهي سوق البحرين المالي،تعاملات  أمس جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 253.2 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.45% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.

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