مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.11% مع بداية تعاملات اليوم

وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

وأنهي سوق البحرين المالي،تعاملات أمس جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 253.2 ألف درهم.









وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.45% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.