ضبط مركز خدمة سيارات يستخدم علامة تجارية شهيرة ببني سويف

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
أعلن الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف اليوم، عن ضبط مركز خدمة سيارات يستخدم علامة تجارية شهيرة بالرغم من انتهاء عقد الوكالة مع الشركة صاحبة العلامة التجارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفة.

وكانت معلومات وردت لجهاز حماية المستهلك من الشركة صاحبة علامة تجارية شهيرة فى مجال السيارات بقيامها بإنهاء عقد الوكالة وفسخ التعاقد مع أحد مراكز الخدمة والصيانة المتعاقد معها بمحافظة بنى سويف لتقديم خدمات الضمان والصيانة للسيارات.

وأوضحت الشركة قيامها بانذار المركز لإزالة العلامة التجارية من اللافتات والواجهات والرسائل والمحررات والتوقف عن استخدام العلامة نهائيًا وذلك بهدف منع ادخال اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين من حائزى السيارات من ذات العلامة.

وعلى الفور شن الفرع الاقليمى للجهاز بمحافظة بنى سويف حملة توجهت إلى مقر المركز وفاجئت الحملة جميع العاملين به وتبين استمرار المركز بالإعلان عن نفسه كموزع معتمد لعلامة السيارة من خلال اللافتات والمحررات الصادرة عنه، مع استمراره بتقديم خدمات الصيانة للمستهلكين على الرغم من انذاره بانهاء عقد الوكالة بموجب انذار رسمي.

تم تحرير المحضر رقم 7475 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لوجود شبهة الاعلان المضلل واستخدام علامات تجارية بدون ترخيص من الشركة صاحبة العلامة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي إلى اهتمام الجهاز بالتصدى لتلك الممارسات التى تضر بمصالح المستهلكين لمنع ادخال اللبس والخلط والغلط والتضليل عليهم والتعامل مع المركز باعتباره وكيلًا للعلامة التجارية على خلاف الحقيقة وهو الامر الذى قد يعرضهم الى الخروج من تغطية الضمان او اتلاف ممتلكاتهم من السيارات باستخدام قطع غيار غير أصلية.

وأكد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية للتصدى لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقًا من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

ودعا رئيس الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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