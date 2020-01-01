وزيرا البيئة والتنمية المحلية يبحثان خطط مواجهة السحابة السوداء

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك؛ لمناقشة الاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابه السوداء) لخريف 2020، بحضور الدكتورة ايناس ابو طالب الرئيس التتفيذى لجهاز شئون البيئة وقيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.





وفى مستهل الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالنجاح الذى حققته منظومة السحابة السوداء خلال العام الماضى وذلك بفضل التكامل والتنسيق الجيد بين جميع الوزارات والجهات المعنية وزيادة وعى المزارعين بأهمية قش الأرز واضرار حرقه، وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح خطة عمل مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) 2020 ومنها استمرار عمل المنظومة بكافة اطرافها كالاعوام السابقة فى كافة الاعمال من رصد وتفتيش ومتابعة انذار مبكر ومعدات وفحص عوادم السيارات وايضا السيطره عل الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة.





وتناول الاجتماع عرض لموقف حالة نوعية وجودة الهواء لفترة خريف عام ٢٠١٩ ومقارنتها بالوضع على مدار العشرة الأعوام السابقة لذات الفترة من العام وقد كان خريف العام السابق الافضل على الاطلاق من حيث انخفاض عدد الساعات التي وصلت بها تركيز الملوثات لحالة التنبية، حيث انخفضت بنسبة ٧٥ في المائة بالمقارنة بعام ٢٠٠٩ وبنسبة ٥٥ في المائة بالمقارنة بخريف عام ٢٠١٨ مما يشير إلى فعالية الجهود التي تمت على الأرض في خريف ٢٠١٩.