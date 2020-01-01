الموت يفجع المطرب اليمني وليد الجيلاني

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توفى صباح اليوم الاثنين الموافق 6 يوليو شقيق المطرب اليمني وليد الجيلاني.



وحرصت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على نعي المطرب اليمني وليد الجيلاني، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابها الشخصي، عبر مواقع التواصل الأجتماعي.



وقالت الشركة:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان وليد الجيلاني وأسرته الكريمة بوفاة المغفور له بإذن الله أخيه رائد الجيلاني".



وأضافت:"سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



يذكر أن وليد الجيلاني، أحد المواهب التي شاركت في برنامج المواهب الغنائية "ارب ايدول" عام 2004، وحصل على مركز متقدم.