تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:30 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات  باستثناء مؤشر رئيسي 50، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% خاسراً 26.760 نقطة ليصل إلى مستوى 5115.58 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% خاسراً 40.460 نقطة ليصل إلى مستوى 5583.83 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسراً 2.130 نقطة ليصل إلى مستوى 4188.30 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحاً 1.420 نقطة ليصل إلى مستوى 4181.02 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 52.1 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون دينار كويتى عبر 2532 صفقة.

 وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.


وجاء سهم شركة السكب الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 6.22%، يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة المركز المالي الكويتي بنسبة 4.59%، فيما تصدر سهم شركة أصول للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.83% ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 4.93%.

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