مجلس الوزراء: تلقينا 570 شكوى خلال شهرين عن كورونا

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن المجلس يضم لجنة يطلق عليها الاستغاثات الطبية، وتقوم برصد الاستغاثات والشكاوى الموجودة على "السوشيال ميديا"، والصحف، والبرامج الإعلامية.





وأشار "المصري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه تم رصد 850 استغاثة خلال شهري مايو ويونيو، ومنهم 570 استغاثة خاصة بالكورونا، موضحا أنهم عملوا على التنسيق مع وزارة الصحة وغرفة العمليات للتعامل مع الحالات، وتوجيههم لأقرب مستشفى.





وأضاف المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أنهم تابعوا وضع الأدوية في السوق، ويقدمون تقرير دوري عن الأصناف الدوائية غير المتوفرة لمجلس الوزراء، متابعا: "إحنا بندور على الناس لمساعدتهم".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمش، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمش.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.



