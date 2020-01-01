مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 0.82% في مستهل التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.82% رابحاً 17 نقطة ليصل إلى مستوى 2079.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 87.8 مليون سهم محققة ما قيمته 98.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 947 صفقة لعدد 31 سهماً.





وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.54%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%.

وقفز 17 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية بنسبة 14.98%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 12.82%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.61%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.5 مليون ورقة بقيمة 35 مليون درهم.