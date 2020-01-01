المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوي الـ 11000 نقطة خلال التعاملات الصباحية









استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم مشتريات المصريين والأجانب ، مستكملة أداؤها الصعودي والذي بداته بالأمس ، وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 0.92% متجاوزاً مستوي الـ 11 ألف نقطة.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11059.9 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11059.9 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1535.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 2364.9 نقطة.







