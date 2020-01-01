المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوي الـ 11000 نقطة خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:17 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير



استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات  بدعم مشتريات  المصريين والأجانب ،  مستكملة أداؤها الصعودي والذي بداته بالأمس ، وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 0.92% متجاوزاً مستوي الـ 11 ألف نقطة. 


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11059.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1535.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 2364.9 نقطة.


إختتمت البورصة المصرية  تداولات  أمس علي ارتفاع جماعي للمؤشرات  ، لينهى  المؤشر الرئيسي على صعود بنسبة 1.81% متجاوزا الـ  10900 نقطة منهيا تداولاته عند أعلى نقطة 10959 نقطة ، بدعم من شراء مؤسسى محلى على التجارى الدولى و معظم القياديات مع بداية تكوين المراكز الشرائية الجديدة لصناديق الاستثمار ، فيما أنهى السبعينى متساوي الأوزان و الأفضل أداء على ارتفاع ب 3.73%  منهيا تداولاته عند 1505.41 نقطة مدعوما بنشاط مكثف للأفراد المصريين و العرب على أسهمه الصغيرة و المتوسطة و خاصة التى تتمتع بأنباء جيدة مع استمرار نشاط أسهم المضاربات الذى أنهى العديد منها على ارتفاع بالحد الأقصى ، و الذى جاء بقيم تداول مليارية سجلت 1.079 مليار جنيه بحجم تداول 453 مليون سهم من خلال 42502 صفقة ،بمخطط سيولة للشراء 58% . بالتداول على 185 ورقة مالية ، ربحت منها 133 ورقة و تراجعت 27 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 25 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى 10.287 مليار جنيه مسجلا 600.242 مليار جنيه.

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