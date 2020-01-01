محمد محمود يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي في الأهلي من الإصابة

واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ تمهيداً للعودة والمشاركة في المران الجماعي.





وخاض محمد محمود، جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية في ملعب التتش على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم.





ويؤدي محمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، وبات قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.









قاد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق، بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات بعد التدريبات البدنية القوية التي خاضها الفريق في بداية مران اليوم.







