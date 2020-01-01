جلسة في الجيم لإكرامي ورمضان صبحي على هامش مران الأهلي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
أدى الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، ضمن البرنامج المحدد لهما من قبل الجهاز الفني.
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام؛ استعدادا للمرحلة المهمة المقبلة على المستويين المحلي والإفريقي.

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