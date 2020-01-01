كاليفورنيا تسجل أكثر من 11.700 اصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت ولاية كاليفورنيا 11،786 اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد - وهي أعلى قفزة ليوم واحد في الحالات التي شوهدت في أي مكان في الولايات المتحدة حتى الآن، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا هي الولايات الثلاث الوحيدة التي سجلت إجماليات حالات يومية أعلى من 10000.

كما أبلغت ولاية كاليفورنيا عن 39 حالة وفاة جديدة يوم الأحد، وفقًا لما ذكرته جامعة جونز هوبكنز.

ترفع الأرقام الجديدة إجمالي الولاية إلى 264،681 حالة مؤكدة و6،373 حالة وفاة مرتبطة بها، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وعلي صعيد آخر، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا، رابع أكبر بلد في العالم، إلى 687862، اليوم الاثنين، بعد أن أبلغ المسؤولون عن وجود 6،611 إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت السلطات أيضا إن 135 شخصا لقوا حتفهم بين عشية وضحاها، مما رفع حصيلة القتلى الرسميين في روسيا إلى 10296 قتيلا.

تفوقت الهند على روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث كانت الدولة التي لديها ثالث أكبر عدد من الإصابات خلف الولايات المتحدة والبرازيل، التي لديها أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها.

كما أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 4683 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 256.848 حالة مؤكدة.

وأبلغت عن 273 حالة وفاة جديدة ذات صلة، مما رفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي إلى 30639. المكسيك لديها الآن خامس أكبر عدد من وفيات الفيروس على مستوى العالم.

شهد يوم السبت أعلى قفزة يومية في المكسيك في الحالات الجديدة حتى الآن. يأتي هذا بعد أن بدأت بعض أجزاء البلاد إعادة فتح إجراءات الأسبوع الماضي.

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