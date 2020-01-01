حمدي فتحي يشارك في المران الجماعي بالأهلي بعد غياب طويل

شارك حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وشارك حمدي فتحي، في المران الجماعي للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات.





وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال وجوده في معسكر المنتخب وأجرى جراحة في ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.



