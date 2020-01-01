لمخالفتهما قرار الغلق.. تشميع منفذ "الزراعة" ومطعم سوري بكفرالشيخ (صور)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:16 ص
المنفذ
المنفذ
عمرو الشامي
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تطبيق القانون لقرار الغلق اليومي وغلق المحلات والمطاعم المخالفة بمدينة كفر الشيخ لمدة 48 ساعة لعدم امتثالهم والتزامهم بقرار الإغلاق.

وشدد محافظ كفر الشيخ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واتخاذ جميع الإجراءات الصارمة على جميع المحال والمقاهي والمطاعم والكافيهات بمدينة كفر الشيخ، وغلق أي محل مخالف لمدة 48 ساعة أو أسبوع كخطوة أولى، للالتزام فيما بعد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة وشرطة المرافق.

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، غلق منفذ وزارة الزراعة لبيع اللحوم لمدة 48 ساعة، وكذلك أحد المطاعم السورية الشهيرة لنفس المدة لعدم التزامهم بتطبيق القانون وقرار الغلق اليومي.

جاء ذلك بمشاركة رضا رجب، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة، والطب البيطري، ووزارة الصحة.

تطورات أزمة كورونا بمصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
لمخالفتهما قرار الغلق.. تشميع منفذ "الزراعة" ومطعم سوري بكفرالشيخ (صور)
لمخالفتهما قرار الغلق.. تشميع منفذ "الزراعة" ومطعم سوري بكفرالشيخ (صور)
لمخالفتهما قرار الغلق.. تشميع منفذ "الزراعة" ومطعم سوري بكفرالشيخ (صور)
لمخالفتهما قرار الغلق.. تشميع منفذ "الزراعة" ومطعم سوري بكفرالشيخ (صور)
لمخالفتهما قرار الغلق.. تشميع منفذ "الزراعة" ومطعم سوري بكفرالشيخ (صور)
لمخالفتهما قرار الغلق.. تشميع منفذ "الزراعة" ومطعم سوري بكفرالشيخ (صور)
لمخالفتهما قرار الغلق.. تشميع منفذ "الزراعة" ومطعم سوري بكفرالشيخ (صور)
لمخالفتهما قرار الغلق.. تشميع منفذ "الزراعة" ومطعم سوري بكفرالشيخ (صور)

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