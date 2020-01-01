معلومات عن هدير الهادي أحدث فتيات "تيك توك" المقبوض عليهن

هدير الهادي.. اسم تصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد أن تم القبض عليه من قبل أجهزة الأمن لتقديمها فيديوهات مخلة بتقاليد وقيم المجتمع على نطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".





وتعتبر هدير الهادي أحدث الفتيات اللاتي تعرضن للقبض عليهم في الفترة الأخيرة بسبب محتوياتهم على "تيك توك"، بعد أن وضعت عدة فتيات خلف أسوار السجون الفترة الأخيرة على رأسهن حنين حسام ومنار سامي وغيرهما.





وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن هدير الهادي التي تم القبض عليها خلال الساعات الأخيرة، بسبب فيديوهات مخلة بالآداب العمة على تطبيق "تيك توك":





- الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الآداب رصدت مقاطع فيديو لـ"هدير" عبر تطبيق"تيك توك" منافية للآداب العامة، فقام فريق بحث مشترك بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة عكف على تتبع المشكو في حقها، وتبين تواجدها بمنطقة حدائق أكتوبر.





- ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض عليها بمنطقة حدائق أكتوبر، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق تيك توك.





- تبين من خلال الفحص والتحري أن الفتاة كانت مستأجرة تلك الشقة التي وجدت بها داخل حدائق الأهرام منذ عدة أشهر.





- خلال القبض عليها تحفظت قوات الأمن على هاتف الفتاة، ولاب توب أثناء القبض عليها، وتم التحفظ عليها لحين عرضها على جهات التحقيق.





- الفتاة تسير على نهج حنين حسام ومودة الأدهم في تقديم فيديوهات على السوشيال ميديا تتضمن محتويات خادشة وألفاظ إباحية.





- تحركات الأجهزة الأمنية جاءت بعدما استفز محتوى الفيديوهات التي تقدمها الفتاة رواد السوشيال ميديا وطالبوا بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية من أجل التحفظ عليهم والتحقيق فيما تقدمه من أعمال لا تتناسب مع قيم المجتمع المصري.



