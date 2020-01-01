إغلاق الحدود بين ولايتين في أستراليا لأول مرة منذ 100 عام

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات في استراليا أنها ستغلق الحدود بين ولايتين من الولايات الأكثر اكتظاظًا بالسكان اعتبارًا من يوم الثلاثاء لفترة غير محددة حيث تتدافع السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ملبورن.

وقال رئيس وزراء فيكتوريا، دانييل أندروز، للصحفيين في ملبورن: "إنها دعو ذكية، دعوة صحيحة في هذا الوقت، بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي نواجهها في احتواء هذا الفيروس"، كما أوردت وكالة "رويترز".

من جابنه، قال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريجكليان، إنه لا يوجد جدول زمني لإعادة فتح الحدود، حيث سيقوم الجيش بدوريات لمنع المعابر غير القانونية من الساعة 11.59 مساءً. بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

القرار الذي أُعلن، اليوم الاثنين، يمثل المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق الحدود بين فيكتوريا ونيو ساوث ويلز منذ 100 عام. وقد عرقل المسؤولون الحركة بين الولايتين عام 1919 خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية.

ومع ذلك، من المحتمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة ضربة للانتعاش الاقتصادي في أستراليا حيث أنها تتجه إلى أول ركود لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

ارتفع عدد حالات فيروس كورونا المستجد في العاصمة الفيكتورية، ملبورن، في الأيام الأخيرة، مما دفع السلطات إلى تطبيق أوامر إبعاد اجتماعي صارمة في 30 ضاحية ووضع تسعة أبراج سكنية عامة في حالة إغلاق تام.

أبلغت الولاية عن 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين عشية وضحاها، وهي أكبر زيادة لها في يوم واحد منذ بدء الوباء. كما أبلغت عن حالتي وفاة، الأولى على الصعيد الوطني منذ أكثر من أسبوعين، ليصل العدد الإجمالي إلى 106.

خط الدولة مسامي للغاية، مع 55 طريقًا، وحدائق برية وأنهار. بعض الشركات تمتد على الجانبين والعديد من العمال، وأطفال المدارس، يتنقلون يوميًا.


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