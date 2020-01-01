بوسي شلبي لـ رجاء الجداوي: "كنتي أول واحدة موجودة في الخير"

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نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وظهرت رجاء الجداوي في هذه الصورة أثناء قيامها بزيارة الأطفال المصابين بالسرطان، ووقوفها معهم بغرفة المستشفى.



كتبت بوسي شلبي قائلة: "كنتي أول واحدة موجودة في الخير يا رب في ميزان حسناتها هاتوحشيني يا أطيب وأحن وأجدع ست بحبك".



يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.



ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.