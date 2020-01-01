رئيس الشركة: المقاولون العرب ذراع الدولة الذي يجتهد لتحقيق أمنيات الحكومة

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، تفاصيل ترميم قصر البارون.





وقال صلاح خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن القصر يستحق التعب كونه رمز من رموز القاهرة ومصر الجديدة التي يجب البحث في تاريخ إنشائها، مشيرا إلى أن البارون كان سابقا لعصره باختيار مصر الجديدة وهي صحراء لإنشاء قصر بها.



وأضاف أن ترميم القصر كان مجهدا لأنه من الطراز الهندي الفريد، حيث بذلنا مجهودا ضخما خاصة أن كافة التماثيل المتواجدة في القصر غير متطابقة، لافتا إلى أن شركة المقاولون العرب استلمت القصر منذ عامين ونصف وكان في حالة متردية، وبدأت الشركة البحث في تاريخ القصر.



وأوضح أن الشركة بذلت مجهودا وتحديا كبيرا للوصول إلى لون القصر الأصلي عبر الأجهزة الحديثة، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب تضم إدارة متخصصة في ترميم الآثار الفرعونية والإسلامية، مضيفا: "كنا نهتم بنوعية العمالة الماهرة أكثر من العدد في مشروع ترميم البارون".



وأكد صلاح أن المقاولين العرب ذراع الدولة الذي يجتهد لتحقيق أمنيات الحكومة، فالشركة تخدم مصر والاستراتيجيات التي تتبناها الدولة.



وأكمل "نعمل في 40 دولة خارج مصر فضلا عن 40 فرعا بمصر، لا يمكن حصر عدد مشروعات الشركة"، مشيرا إلى أن هناك 6 محطات مترو جديدة على وشك الافتتاح، فضلا عن كوبري حلوان، معربا عن افتخاره بامتلاك قطعة فنية مثل قصر البارون، مؤكدا أن القصر أيقونة لمصر الجديدة.



وحول إقبال المصريين على زيارة القصر قال "المصريون مخلصون، دائما يفتخرون ببلدهم".



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قصر البارون بعد ترميمه حيث شهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادًا لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.



ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة وهو أحد القصور التاريخية في مصر والذي يقع في قلب منطقة من أرقى المناطق في القاهرة منطقة مصر الجديدة وبالتحديد في شارع العروبة بصلاح سالم.



يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، واختار البارون الطراز الهندي لتصميم القصر كونه كان يعيش هناك، وجاء إلى مصر في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، وكان إدوارد إمبان يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرًا لمجهوداته في إنشاء مترو باريس.

