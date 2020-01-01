عمرو محمود ياسين يقصف جبهة الداعية عبدالله رشدي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
رد الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين علي تصريحات الداعية عبدالله رشدي علي حول ملابس المرأة وأنها بسبب ملابسها تكون مسئولة عن التحرش الذي تتعرض له.

وكتب عبره حسابه بالفيسبوك : عزيزي الشيخ عبدالله رشدي أنا احترم ذكائك و علمك و اعجب بهم عندما اشاهدك في مناظرات و حوارات عده و لكن اصرارك ع التشويش علي القضيه الاساسيه و هي اعتبار التحرش جريمه و نقطه من اول السطر و ادخال قضايا اخرى ع نفس الخط صار مستفزا .

وتابع : فاذا كنت مهتم بقضية ملابس السيدات فتحدث عنها منفصله عن قضية التحرش حتى لا تعطي ضعاف نفوس بنج موضعي يخدر به ضميره عندما يقرر التحرش بفتاه لا ترتدي حجابا او ترتدي ملابس لا تعجبه.

وأنهي حديثه قائلاً : مثال السياره المفتوحه مثال ساذج للغايه لان الاصل ان السياره حتى لو كانت مفتوحه يفترض ان تكون آمنه اذا كان ذلك في مجتمع سليم الفطره و حسن النوايا واصلا السياره شيء و البني ادم امر اخر ، فالمقارنه ساذجه لا تتناسب مع ذكاءك الذي اظنه من مميزاتك يا شيخ عبدالله ، راجع نفسك و تحدث من منطلق ديني كما شئت في امور العفه و التحشم و لكن بعيدا عن قضية التحرش لان ما تقوم به و باصرار من مزج القضيتين يشوه القضيه الاهم الا و هي التحرش فرجاء راجع نفسك.

وتعد آخر أعمال عمرو محمود ياسين كتابة مسلسل "ونحب تاني ليه " بطولة ياسمين عبدالعزيز. كريم فهمي ، تارا عماد ،،كارولين عزمي ، سوسن بدر وإخراج مصطفى فكري.

أخبار تهمك

بالأسماء.. صفقات الزمالك الخمس المرتقبة

منذ حوالي 5 ساعات

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

منذ أقل من ساعتين

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة.. موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة حول انتقال لاوتارو لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. نجم ليفربول يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يوم

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

01:12 ص

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»