عمرو محمود ياسين يقصف جبهة الداعية عبدالله رشدي

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رد الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين علي تصريحات الداعية عبدالله رشدي علي حول ملابس المرأة وأنها بسبب ملابسها تكون مسئولة عن التحرش الذي تتعرض له.



وكتب عبره حسابه بالفيسبوك : عزيزي الشيخ عبدالله رشدي أنا احترم ذكائك و علمك و اعجب بهم عندما اشاهدك في مناظرات و حوارات عده و لكن اصرارك ع التشويش علي القضيه الاساسيه و هي اعتبار التحرش جريمه و نقطه من اول السطر و ادخال قضايا اخرى ع نفس الخط صار مستفزا .



وتابع : فاذا كنت مهتم بقضية ملابس السيدات فتحدث عنها منفصله عن قضية التحرش حتى لا تعطي ضعاف نفوس بنج موضعي يخدر به ضميره عندما يقرر التحرش بفتاه لا ترتدي حجابا او ترتدي ملابس لا تعجبه.



وأنهي حديثه قائلاً : مثال السياره المفتوحه مثال ساذج للغايه لان الاصل ان السياره حتى لو كانت مفتوحه يفترض ان تكون آمنه اذا كان ذلك في مجتمع سليم الفطره و حسن النوايا واصلا السياره شيء و البني ادم امر اخر ، فالمقارنه ساذجه لا تتناسب مع ذكاءك الذي اظنه من مميزاتك يا شيخ عبدالله ، راجع نفسك و تحدث من منطلق ديني كما شئت في امور العفه و التحشم و لكن بعيدا عن قضية التحرش لان ما تقوم به و باصرار من مزج القضيتين يشوه القضيه الاهم الا و هي التحرش فرجاء راجع نفسك.



وتعد آخر أعمال عمرو محمود ياسين كتابة مسلسل "ونحب تاني ليه " بطولة ياسمين عبدالعزيز. كريم فهمي ، تارا عماد ،،كارولين عزمي ، سوسن بدر وإخراج مصطفى فكري.