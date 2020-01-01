تامر مجدي: خيري سالم وأمير كرارة سبب مشاركتي في "لاختيار"

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أوضح النجم الصاعد تامر مجدي، الذي تميز في دراما رمضان 2020، في عملين كانوا أكثر نجاحاً ومشاهدة علي المائدة الدرامية الرمضانية وهما مسلسل " الإختيار ، بـ 100 وش " .



وأكد أن ترشيحه في مسلسل "الإختيار"، جاء عن طريق المخرج المنفذ خيري سالم والنجم أمير كرارة، فهم من قاما بترشيحه لمخرج العمل بيتر ميمي، حيث تواصل خيري سالم مع تامر مجدي من خلال اتصال هاتفي وأخبره بأنه مرشح بقوة لشخصية الشهيد "علي علي"، وطلب منه إرسال بعض من الصور له بدون شارب وذقن للتأكد من وجود شبه بينه وبين شخصية الشهيد ، ثم بعد ذلك قام أمير كرارة بالتواصل معه ليهنئه علي الدور.



وأضاف تامر في لقاءه، مع الإعلامية مايا نصار في "مساء الفن"، المذاع علي قناة "نايل دراما"، أن خيري سالم أرسل له مقطع فيديو من ملحمة البرث عن الشهيد علي لكي يعرف مدي أهمية وأبعاد الشخصية التي يقوم بتجسيدها ، فهو ذو أهمية كبري ويعتبر الشهيد الوحيد الذي تم ذكره في أغنية الجيش .



وأردف تامر أنه لم يكتفي بالورق فبدأ يبحث لمعرفة أبعاد وجوانب الشخصية ، فقام بلقاء القائد وديع وإسلام عزب ومحمد الجزار فهم من ساعدوه لمعرفة تفاصيل أكثر عن صفات وطباع شخصية الشهيد علي .



وتابع قوله بأن المخرج بيتر ميمي من المخرجين المميزين ويهتم بأدق التفاصيل فهو حريص علي تقديم العمل علي أكمل وجه ، كما أوضح أنه لا يوجد تعديلات علي الشحصية من قبل القادة او المخرج وإنما كانت التعليقات علي التدريبات فقط.



وأكد تامر أن جميع المشاهد بالمسلسل صعبة للغاية حتي المشاهد التي لم يتم التحدث فيها ، مضيفاً أن أصعب مشهد هو مشهد الإستشهاد برغم عدم استغراقه وقت طويل إلا أن يشعر أنه يمر ببطئ ، مشيراً أنه كان يعيش حالة الإستشهاد بشكل واقعي وليس مجرد تمثيل.



وأعرب تامر عن سعادته البالغة بنجاح المسلسل وردور أفعال الجمهور وإشادة الكثير من الفنانين بدوره منهم المطربة أنغام وغيرها من النجوم ، وتأثر الكثير من الأطفال بالمسلسل وبدوره وظهر ذلك النجاح بشكل واضح علي السوشيال ميديا من خلال اتجاه البعض علي" التيك توك"بتجسيد شخصية أحمد منسي وإحدي المشاهد بينه وبين أمير كرارة.



وأشار تامر أنه حرص علي زيارة قبر الشهيد ووالدته بمنزلها ، فهي تعتبره كأبنها ، ولا ينقطع الود بينهما فيتواصل معها بإستمرار.



وتطرق بالحديث عن مسلسل النقيب أيمن صلاح في مسلسل ب 100 وش قائلاً : أنه هناك اختلاف بين شخصية النقيب أيمن صلاح وشخصية الشهيد علي ، وكان اهتمامه الأكبر بشخصية الشهيد علي ، وحين سؤاله عن كيفية الجمع بين الشخصيتين في آن واحد ، قال أنه قام بتصوير مشاهده في بـ"100 وش"، بعد الإنتهاء من تصوير "الإختيار".



وأنهي حديثه معرباً عن رغيته في الإنضمام للمسرح لكن هذا يعد أمر صعب في الوقت الحالي نظراً لتلك الظروف التي نحياها الآن ، وأوضح أنه تعاقد قبل مسلسل الأختيار عن مسلسل بعنوان "خيانة عظمى " ويقدم خلاله دور متميز ومختلف عن الشخصيات التي قدمها من قبل لكنه توقف إنتاجياً ومن المقرر استئنافه والعمل عليه من جديد .