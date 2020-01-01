أسما شريف منير عن رجاء الجداوي: "غاب النموذج اللي اتحارب علشان يعيش"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نعت الفنانة أسما شريف منير وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

حيث كتبت قائلة: "غابت الست رجاء الجداوي، الست إللي كانت أم لكل إللي تعامل معاها سواء زمايل أو معارف الست إللي بتشتغل لآخر عمرها الست إللي ربت بنت الواحد يتمنى أولاده زيها الست إللي احترمت زوجها ووقفت جنبه عمر بحاله الست إللي قدمت نصايح لملايين وخلتهم أفضل الست إللي بتعمل خير لوحدها ممكن يعمله عشرات الناس".

وتابعت: "الست إللي وقفت جنب بلدها واحتملت سفالات كتير بسبب موقفها إللي اسمها مصحوب دايما بالقديرة المصرية
الست إللي كانت سبب في إن شعوب تحب بلدنا اكترالست إللي شفتها عمري كله سند لكل إللي حواليها في الفرح والحزن".

وأضافت: "الست إللي مبتفوتش فرض ومؤمنة حقيقية من غير دعاية فارغة، الست إللي عمرها ما غلطت في حد لا بالقول ولا بالفعل، الست النموذج إللي اتحارب علشان يعيش كل حاجة عكسه ربنا يسعدك في جنته يا ست رجاء".

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.

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