أسما شريف منير عن رجاء الجداوي: "غاب النموذج اللي اتحارب علشان يعيش"
الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:01 ص
روان هيثم
نعت الفنانة أسما شريف منير وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".
حيث كتبت قائلة: "غابت الست رجاء الجداوي، الست إللي كانت أم لكل إللي تعامل معاها سواء زمايل أو معارف الست إللي بتشتغل لآخر عمرها الست إللي ربت بنت الواحد يتمنى أولاده زيها الست إللي احترمت زوجها ووقفت جنبه عمر بحاله الست إللي قدمت نصايح لملايين وخلتهم أفضل الست إللي بتعمل خير لوحدها ممكن يعمله عشرات الناس".
وتابعت: "الست إللي وقفت جنب بلدها واحتملت سفالات كتير بسبب موقفها إللي اسمها مصحوب دايما بالقديرة المصرية
الست إللي كانت سبب في إن شعوب تحب بلدنا اكترالست إللي شفتها عمري كله سند لكل إللي حواليها في الفرح والحزن".
وأضافت: "الست إللي مبتفوتش فرض ومؤمنة حقيقية من غير دعاية فارغة، الست إللي عمرها ما غلطت في حد لا بالقول ولا بالفعل، الست النموذج إللي اتحارب علشان يعيش كل حاجة عكسه ربنا يسعدك في جنته يا ست رجاء".
يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.
ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.
حيث كتبت قائلة: "غابت الست رجاء الجداوي، الست إللي كانت أم لكل إللي تعامل معاها سواء زمايل أو معارف الست إللي بتشتغل لآخر عمرها الست إللي ربت بنت الواحد يتمنى أولاده زيها الست إللي احترمت زوجها ووقفت جنبه عمر بحاله الست إللي قدمت نصايح لملايين وخلتهم أفضل الست إللي بتعمل خير لوحدها ممكن يعمله عشرات الناس".
وتابعت: "الست إللي وقفت جنب بلدها واحتملت سفالات كتير بسبب موقفها إللي اسمها مصحوب دايما بالقديرة المصرية
الست إللي كانت سبب في إن شعوب تحب بلدنا اكترالست إللي شفتها عمري كله سند لكل إللي حواليها في الفرح والحزن".
وأضافت: "الست إللي مبتفوتش فرض ومؤمنة حقيقية من غير دعاية فارغة، الست إللي عمرها ما غلطت في حد لا بالقول ولا بالفعل، الست النموذج إللي اتحارب علشان يعيش كل حاجة عكسه ربنا يسعدك في جنته يا ست رجاء".
يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.
ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.