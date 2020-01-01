الهند تحتل الترتيب الثالث لأكثر البلدان تضررا من فيروس كورونا

احتلت الهند الترتيب الثالث لأكثر البلدان تضررًا من فيروس كورونا المستجد في العالم، متجاوزة بذلك روسيا بعدد من حالات الفيروس بما يقرب من 700 ألف، وفقًا لأحدث البيانات، حيث لا يظهر تفشي المرض أي علامة على التباطؤ.





وأظهرت بيانات وزارة الصحة فب البلاد، اليوم الاثنين، أن أكثر من 23 ألف حالة جديدة تم الإبلاغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض طفيف عن الزيادة القياسية التي بلغت الأحد بنحو 25 ألف حالة، كما أوردت وكالة "رويترز".





كان هناك ما يقرب من 20 ألف حالة وفاة في الهند منذ اكتشاف أول حالة هناك في يناير. والهند الآن هي ثالث أكثر البلدان تضررًا في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل فقط.





وشهدت الصين ثمانية أضعاف عدد الحالات مثل الصين، التي يبلغ عدد سكانها نفس الحجم والتي نشأ فيها الفيروس في أواخر العام الماضي.





وقال مسؤولون إنهم نقضوا قرارًا بإعادة فتح تاج محل، أشهر مناطق الجذب السياحي في الهند، في مدينة أجرا، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي نيودلهي، بعد سلسلة من الحالات الجديدة في المنطقة.