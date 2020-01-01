حصيلة الإصابات بكورونا حول العالم تتخطى 11 مليون حالة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إجمالي حالات فيروس كورونا في العالم، تجاوز 11 مليون و449 ألفا، منها أكثر من 534 ألف حالة وقاة.

 

وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تماثل 6 ملايين و179 ألف شخص للشفاء من كوفيد-19 حتى الآن.

 

وتعتبر الولايات المتحدة، هيالدولة الأكثر إصابة بجائحة كورونا، وصل عدد الإصابات فيها حسب عداد الجامعة، إلى مليونين و888,6 ألف، تليها البرازيل (مليون و603 آلاف) والهند (697,4 ألف) وروسيا (680,2 ألف) وبيرو (302,7 ألف).

 

وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالفيروس السعودية (209,5 ألف إصابة)، وقطر (99,7 ألف) ومصر (75,2 ألف) والعراق (60,4 ألف) والإمارات (51,5 ألف) والكويت (49,9 ألف) وعمان (46,1 ألف).


وعلي صعيد آخر، أبلغت الهند عن 24،850 اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت - وهي أكبر قفزة في يوم واحد في البلاد حتى الآن.

 

وقد سجلت البلاد حتى الآن 673،165 حالة إصابة بالفيروس، و19،268 حالة وفاة، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة.

 

يوجد في الهند 235،433 حالة نشطة، بينما تعافى 394،227 مريض حتى الآن.

 

ولا تزال ولاية ماهاراشترا الغربية الأكثر تضررًا حيث ابلغت عن 200.064 اصابة و8671 حالة وفاة، تليها ولاية تاميل نادو الجنوبية، التي سجلت 107001 حالة، والعاصمة الوطنية دلهي، مع 97200 حالة معروفة.

 

اختبرت الهند أكثر من 9.7 مليون عينة لـ Covid-19.

 

وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في ألمانيا زاد بمقدار 239 ليصل إلى 196335، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

 

وأظهرت الحصيلة أن عدد القتلى المبلغ عنه ارتفعت من 2 إلى 9012.

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