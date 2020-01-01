بوراك أوزيجيفيت يحتفل بالذكرى الثالثة لزواجه من فهرية أفجين

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حرص الفنان التركي بوراك أوزجيفيت أن يحتفل بالذكرى الثالثة بزواجه من الفنانة فهرية أفين، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".



وكتب بوراك أوزجيفيت قائلاً: "حبيبتي أتمنى أن نمضي العمر سوياً أنا فخور بيكي وسأبقى".



وتابع: "فهرية أجمل امرأة على وجه الأرض لا توجد من تفوقها جمالاً، كل الممثلات التركية بكفة وفهرية بكفة آخرى مميزة وتمنحني كل وقتها ولا تسمح لأحد أن يقترب مني".



وأضاف: "كتير منكم يسألني لما لا نمثل معًا من جديد، وهذا من سوء حظي ولكني لا أجد حتى الآن العمل الذي يستحقها ويستحقني''.



يذكر أن بوراك أوزجيفيت شارك في العديد من المسلسلات منها الحب المستحيل، أسرار صغيرة، الخيانة، الأب يناير، القرن العظيم، طائر النمنمة، أسرار البنات، حريم السرطان، حب أعمى، قيامة عثمان.



وقد شهدت الحلقة الآخيرة من "قيامة عثمان'' انتقام الغازي عبدالرحمن والمؤسس عثمان ومحاربين الكاي من الصليبين وهدم قلعتهم فوق رؤوسهم.