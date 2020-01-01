بوراك أوزيجيفيت يحتفل بالذكرى الثالثة لزواجه من فهرية أفجين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حرص الفنان التركي بوراك أوزجيفيت أن يحتفل بالذكرى الثالثة بزواجه من الفنانة فهرية أفين، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وكتب بوراك أوزجيفيت قائلاً: "حبيبتي أتمنى أن نمضي العمر سوياً أنا فخور بيكي وسأبقى".

وتابع: "فهرية أجمل امرأة على وجه الأرض لا توجد من تفوقها جمالاً، كل الممثلات التركية بكفة وفهرية بكفة آخرى مميزة وتمنحني كل وقتها ولا تسمح لأحد أن يقترب مني".

وأضاف: "كتير منكم يسألني لما لا نمثل معًا من جديد، وهذا من سوء حظي ولكني لا أجد حتى الآن العمل الذي يستحقها ويستحقني''.

يذكر أن بوراك أوزجيفيت شارك في العديد من المسلسلات منها الحب المستحيل، أسرار صغيرة، الخيانة، الأب يناير، القرن العظيم، طائر النمنمة، أسرار البنات، حريم السرطان، حب أعمى، قيامة عثمان.

وقد شهدت الحلقة الآخيرة من "قيامة عثمان'' انتقام الغازي عبدالرحمن والمؤسس عثمان ومحاربين الكاي من الصليبين وهدم قلعتهم فوق رؤوسهم.

أخبار تهمك

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يوم

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ يوم

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. نجم ليفربول يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

منذ ساعة و 25 دقيقة

تطورات جديدة حول انتقال لاوتارو لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. صفقات الزمالك الخمس المرتقبة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

01:12 ص

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»