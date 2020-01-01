مكاتب الإدارة العامة للميزانية في موريتانيا يتعرض لسطو مسلح

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:15 ص
الشرطة الموريتانية
الشرطة الموريتانية
وكالات

تعرض مبنى إدارة الميزانية بالعاصمة الموريتانية مكتب المدير العام، وكذلك مكتب "النفقات المشتركة"، لعملية سطو مسلح،  بالتزامن مع ملاحقة عملية اختلاس أموال عامة.

 

وقد سرق مجهولون، 3 أجهزة كمبيوتر وبعض الوثائق الهامة، كما أخذوا معهم "جهاز تلفاز" كان مثبتا في أحد المكاتب حيث يعتقد أن ذلك للتمويه، ولترك الانطباع أن عملية السطو عادية، وليست لأهداف أخرى.

 

وقالت مصادر إعلامية، الشرطة الموريتانية، باشرت على الفور التحقيق في العملية.

 

وأوضحت المصادر الإعلامية، أنه لا يعرف ما إذا كانت للعملية علاقة بالتحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق البرلمانية حول بعض صفقات الفساد القديمة، والذي وصل التحقيق فيها لمرحلة متقدمة جدا خلال الأيام الأخيرة.

 

وتساءل مواطنون عن الطريقة التي تمت بها عملية السطو على مقر الخزينة العامة، فكيف تمت سرقة إدارة الميزانية ليلا في ظل حظر التجوال؟ وأين كان حراس الإدارة؟ ولماذا لا يستخدم الأمن رفع البصمات في هذه الحالات؟ وأين كاميرات المراقبة؟

 

وكانت السلطات الموريتانية، فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة إن كان ما تعرضت له مكاتب الميزانية عملية سطو بسيطة، أم أنها بهدف الوصول إلى وثائق أو إخفاء معلومات.

 

وتزامنت عملية السطو هذه مع تحقيق تجريه الأجهزة الموريتانية المختصة في عملية احتيال وتزوير كبرى تعرض لها البنك المركزي الموريتاني، أفقدته نحو 2,4 مليون دولار من احتياطاته بالعملة الصعبة.

 

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