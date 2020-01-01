قتلى باصطدام طائرتين صغيرتين بالولايات المتحدة

أفادت قناة CNN، اليوم الاثنين، باصطدام طائرتين صغيرتين فوق بحيرة في شمال ولاية أيداهو بالولايات المتحدة.

وقال ممثل مكتب الشريف المحلي، إن الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، مضيفًا أنه تم حتى الآن العثور على جثتين لشخصين، وأنه يوجد بين القتلى بعض القاصرين.

وأوضح ممثل مكتب الشريف المحلي، أن حطام الطائرتين غرق في مياه البحيرة، ومن المتوقع أن يتم رفع وانتشال بقايا الطائرتين خلال يوم الاثنين أو الثلاثاء.



