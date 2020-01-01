العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الأطفال الرضع لا يجب أن يرتدوا كمامة عند خروجهم، حيث أن مجرى التنفس لديهم يكون أضيق من الكبار، ومن ثم ارتداء الأطفال كمامة قد يعرضهم للاختناق.

وأشارت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن التباعد الاجتماعي هو البديل لارتداء الكمامة للأطفال، مضيفة: "مينفعش نبوس الطفل ونشيله"، حيث أن الأفضل أن يتواجد الطفل في مكان مزدحم.

ونوهت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بأن وضع بعض الأمهات "إيشارب" على وجه الطفل لن يحميه، معقبة: "الإيشارب مش هيحميه، وممكن يخنقه".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمش، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمش.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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