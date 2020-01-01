مفاجأة.. حقيقة تنازل الشناوي عن شارة قيادة الأهلي

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى قيام محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بالتنازل عن شارة قيادة الفريق الأحمر في الموسم الجديد.





وأصبحت شارة القيادة من نصيب الشناوي بإعتباره أقدم لاعب في المتواجدين حاليا داخل القلعة الحمراء خاصة بعد رحيل كل من أحمد فتحي وحسام عاشور نجمي وأقدم لاعبين في الفريق.





ونفى المارد الأحمر كل الأنباء المنتشرة مؤكدا أن محمد الشناوي لم يتنازل عن شارة قيادة الأهلي في الموسم القادم.





كما أكد الأهلي أن وليد سليمان نجم الفريق لم يطلب ارتداء شارة قيادة الأهلي كما لم يقم الشناوي بالتنازل عنها له مثلما انتشرت في الساعات القليلة الماضية.



