زينيت يفوز بلقب الدوري الروسي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
وكالات
توج زينيت سان بطرسبرغ بطلاً للدوري الروسي للعام الثاني توالياً، بفوزه على كراسنودار 4-2.

ابتعد زينيت بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه لوكوموتيف موسكو، قبل نهاية الموسم بأربع جولات، ليحرز اللقب للمرة 7 في تاريخه.

ويستطيع زينيت بقيادة مدربه سيرغي سيماك إحراز الثنائية المحلية، إذا نجح في تخطي سبارتاك موسكو في نصف النهائي المقرر في 18 يوليو.

وكان الدوري الروسي عاود نشاطه في 20 يونيو بعد أن توقف في 17 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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