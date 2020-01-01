آخر من تحدثت عنهم رجاء الجداوى قبل وفاتها

وجهت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التحية للإعلامي عمرو أديب، مؤكدة أن والدتها الراحلة كانت تحبه بشدة، مضيفة: "عندما مرضت أمي معرفتش أتصرف، وأنت أول حد جه على بالي".





وكشفت "أميرة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن آخر حديث لوالدتها كان عن الإعلاميين عمرو أديب ولميس الحديدي، قائلة: "كانت بتتكلم عن عمرو ولميس وبتقولي دول سند وولاد، وإخوات".





وأشارت إلى أن آخر كلمات والدتها قبل وضعها على جهاز التنفس الصناعي كانت "الحمد لله، وراضية، ويارب، وأميرة"، لافتة إلى أن أطباء المستشفى ارتبطوا بها كثيرا، وطلبوا منها أن يصلوا عليها صلاة الجنازة".





وتابعت أن ابنتها روضة في حالة انهيار لوفاة جدتها رجاء الجداوي، خاصة وأنهم ارتبطوا مؤخرا وكانوا صديقتين، باكية: "كانت راضية وبتدعيلك يا عمرو"، ليرد الإعلامي عمرو أديب باكيا: "لآخر العمر انتي بنت الغالية، اللي فاضلها علينا، وكل حاجة تتعمل ليكي اكراما لأبوكي وأمك".





وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من أمس الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.



وأضافت رجاء الجداوي لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية.



يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎