البرازيل تتخطي 1.6 مليون إصابة بكورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت وزارة الصحة البرازيلية 26،051 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالبلاد إلى 1603،055 حالة مؤكدة، وفقا لما اوردته شبمة "سي ان ان".

كما أبلغت البرازيل عن 602 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليصل عدد القتلى إلى 64867.

تأتي الأرقام الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه مدينة ساو باولو، أكبر مدن البرازيل، لإعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات التجميل والحلاقة يوم الاثنين، ومع افتتاح ريو دي جانيرو الحانات والمطاعم في عطلة نهاية الأسبوع.

كما ستفتح متاجر الشوارع ومراكز التسوق في ساو باولو لمدة ست ساعات اعتبارًا من يوم الاثنين، بعد أن تعمل أربع ساعات في اليوم منذ إعادة فتحها في 11 يونيو.

وقد سجلت البرازيل، مرور 50 يوما على خلو منصب وزير الصحة، مع استمرار جائحة الفيروس التاجي الذي أصاب أكثر من 1.5 مليون من مواطنيها، وقتل ما لا يقل عن 63000 شخص، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

شغل هذا المنصب مؤقتًا قائد الجيش الجنرال إدواردو باتزويلو، الذي ليس لديه خبرة طبية، منذ استقالة وزير الصحة الأخير، نيلسون تيتش، في 15 مايو.

غادر تيش، الذي أمضى أقل من شهر في منصبه، وسط انتقادات من الرئيس يائير بولسونارو بأنه "متردد جدًا في العمل لإعادة فتح الاقتصاد والدعوة لاستخدام الكلوروكين." ولم يقدم تيتش سببًا لاستقالته.

وقد اقال بولسونارو سلف تيش، لويز هنريك مانديتا، الذي دعا إلى اتخاذ تدابير إبعاد اجتماعي واستخدام الأقنعة.

وقد تم انتقاد بولسونارو، الذي كثيرا ما يتحدى المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية التي أوصى بها معظم خبراء الصحة ووصف الفيروس بأنه "إنفلونزا صغيرة"، وانتقد على نطاق واسع لأنه قلل من شدة الفيروس.

يوم الجمعة، اعترض بولسونارو على أجزاء من قانون ينص على ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة خلال الوباء. لن يكون استخدام الأقنعة في مراكز التسوق والمتاجر والمعابد الدينية والمؤسسات التعليمية وغيرها من الأماكن المغلقة حيث يتجمع الناس إلزاميًا، ولكن يمكن للبلديات الفردية فرض هذه الإجراءات.

البرازيل لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

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