محمد قيس لـ"الفجر الفني": تجربة ظهوري في كليب "كلي ملكك" الأقرب لقلبي

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تخطى كليب كلي ملكك للفنانة شيرين عبد الوهاب حاجز ال 13 مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبالرغم من مرور فترة كبيرة على طرحه إلا أنه مازال يحصد نجاحات كبيرة.



وشارك الإعلامي اللبناني محمد قيس خلال الكليب مع شيرين عبد الوهاب وكان لظهوره طابعًا خاصًا ونال استحسان عدد كبير من الجمهور.



وتواصل الفجر الفني مع محمد قيس والذي استرجع معنا ذكريات مشاركته في هذا العمل الناجح وقال "هذه التجربة تعد من أجمل التجارب على قلبي مع الرائعة النجمة شيرين عبد الوهاب.





وأضاف قيس: هذا الكم من الاحساس والرقي بالفن والاحساس قدمته شيرين، والتي أعتبرها تشبهني وتمثلني في أمور كثيرة، ولذلك فأنا سعيد جدا بمشاركتي معها.



وتابع: وبالرغم من مرور سنوات على عرض الكليب، إلا أن لهذه اللحظة مازال الجمهور يعشق هذا الكليب ويحقق مشاهدات عالية، وسعيد بأنه أدخلني في قلوب الجمهور المصري بشكل جيد.



واختتم حديثه قائلًا: شيرين عبد الوهاب مطربة عظيمة بالعالم العربي ولها جمهور كبير في مختلف أنحاء الدول العربية، وتقدم فنًا محترم ولذلك أنا فخور بكوني جزء من هذا العمل وأتشرف أن أضيف هذه التجربة إلى مسيرتي الفنية؛ لأنها فنانة راقية وأنا من عشاق أغانيها.









