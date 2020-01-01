نجم صراع العروش يستعد لأول تجربة له مع أفلام الرسوم المتحركة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تستعد شركة ديزني لطرح فيلم جديد، كنسخة سينمائية حية مستواحاة من أحد مسلسلات الرسوم المتحركة الكلاسيكية، ويعرف باسم Frosty The Snowman.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ديزني، أختارت نجم فيلم "أكوامان" ومسلسل صراع العروش، جيسون موموا، ليجسد الأداء الصوتي لأحد شخصيات الفيلم.

وقالت الصحيفة أن الفيلم سيكون نسخة سينمائية حية بتقنية CGI، ومن المتوقع أن يطرح خلال فترة أعياد الكريسماس المقبلة، وهو يحمل طابع الأفلام الموسيقية.

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم ليفربول يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

محمد صلاح "خجول" أمام أشقائه المصريين في الغربة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يوم

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات جديدة حول انتقال لاوتارو لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس

منذ حوالي 8 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. صفقات الزمالك الخمس المرتقبة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز

05:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»