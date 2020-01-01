نجم صراع العروش يستعد لأول تجربة له مع أفلام الرسوم المتحركة



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ديزني، أختارت نجم فيلم "أكوامان" ومسلسل صراع العروش، جيسون موموا، ليجسد الأداء الصوتي لأحد شخصيات الفيلم.



وقالت الصحيفة أن الفيلم سيكون نسخة سينمائية حية بتقنية CGI، ومن المتوقع أن يطرح خلال فترة أعياد الكريسماس المقبلة، وهو يحمل طابع الأفلام الموسيقية.



تستعد شركة ديزني لطرح فيلم جديد، كنسخة سينمائية حية مستواحاة من أحد مسلسلات الرسوم المتحركة الكلاسيكية، ويعرف باسم Frosty The Snowman.