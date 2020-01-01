زكاري ليفي يعود للسينما عبر The Kurt Warner Story



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن زكاري سيجسد في الفيلم حياة لاعب كرة القدم الأمريكية، "كرت ورنر، وسيطرح بعنوان، American Underdog: The Kurt Warner Story.



و كان كرت ورنور، أحد أفضل لاعبي موقع الظهير الربعي بكرة القدم الأمريكية، وسبق أن حقق مع رفريقه، "سانت لويس رامز"، بطولة Super Bowl XXXIV.



يعود نجم فيلم شزام الشهير، زكاري ليفي، لشاشات السينما من جديد قريبا بعد إعلانه عن مشروعه السينمائي الجديد الذي تدور أحداثه حول قصة نجاح مقتبسة من أحد لاعبي كرة القدم الأمريكية.