شاهد.. آخر زيارة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لدعم مرضى السرطان بالأقصر (صور)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي وثقت آخر زيارة أجرتها الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، داخل محافظة الأقصر.



وجاءت زيارة الراحلة للأقصر للمشاركة فى حفل لدعم مرضى السرطان بصعيد مصر داخل مستشفى أورام الأقصر.



يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.



ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي



