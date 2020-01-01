محمد صلاح "خجول" أمام أشقائه المصريين في الغربة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:22 ص
صلاح ضد حجازي
صلاح ضد حجازي
أمل الحلفاوي


ربما هي مجرد صدفة أو أنه يخجل عندما يواجه أشقائه المصريين خلال مباريات فريقه وجها لوجه على أرض الملعب، ويكتفي بتقديم أداء مميز فقط.


الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، يعجز عن التهديف عندما يلاقي زملائه المصريين. 


وقد واجه محمد صلاح 4 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 5 مناسبات، ولم يستطع أن يسجل في أي منها، سوا مباراة واحدة الذي سجل بها هدف.

إذ أنه لعب أمام أحمد حجازي "لاعب ويست بروميتش"، في الثالث عشر من شهر ديسمبر 2017، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وظهر المدافع المصري بشكل مميز وأوقف الكثير من هجمات صلاح.


فيما خاض لقاء أمام زميله المصري رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي السابق، في الثامن والعشرين من شهر إبريل 2018، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.


كما التقى وجها لوجه مع محمود حسن تريزيجية "لاعب أستون فيلا"، بالإضافة إلى أحمد المحمدي الذي دخل بديلاً، في نفس اللقاء، وانتهى بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف، في الثاني من شهر نوفمبر عام 2019.


ولقاء أمس الأحد أيضا الذي انتهى بهدفين دون رد لصالح فريق ليفربول أمام أستون فيلا، الذي تواجد في تشكيلته الأساسية محمود تريزيجية.


وقدم الملك المصري محمد صلاح أداءا ومردودا رائعا توج في النهاية بصناعة الهدف الثاني خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.


جدير بالذكر أنه يوجد استثناء وحيد، ولكنه في الحادي والعشرين من شهر إبريل عام 2018، عندما سجل صلاح هدفا في تعادل فريقه بثنائية أمام ويست بروميتش الذي يلعب في صفوفه أحمد حجازي.


وفي النهاية ننوه إلى أن صلاح واجه تلك الفرق كثيرا ولكن خصصنا بالذكر المباريات التي التحم بها مع أصدقائه المصريين داخل المستطيل الأخضر.


يشار إلى أن صلاح خاض 147 مباراة خلال مسيرته مع ليفربول منذ عام 2017، وسجل 92 هدف، وصنع 39 هدف آخرين.

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