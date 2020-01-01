أبرزها زواجها 12 مرة.. 6 معلومات عن غادة عبد الرازق في عيد ميلادها





يحتفل اليوم الوسط الفني بعيد ميلاد الفنانة غادة عبد الرازق، التي دخلت عالم التمثيل لحبها الشديد له منذ الصغر، وبدأت مشاورها أمام الكاميرات بعدد من الإعلانات التجارية.ويرصد 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن حياتها.1-ولدت يوم 6 يوليو عام 1965م بمحافظة الجيزة.2-تخرجت من كلية العلوم بقسم الحاسب الآلي.3-قدمت عدة أفلام سينمائية منها امرأة تحت المراقبة، عن العشق والهوى، زي الهوا، 90 دقيقة، جمال عبد الناصر، خلطة فوزية، أزمة شرف، أدرينالين، حرب كرموز، بون سواريه، كارما.4-شاركت في العديد من المسلسلات منها طائر الصباح، زهرة وأزواجها الخمسة، الباطنية، أرض جو، سمارة، مع سبق الاصرار، حكاية حياة، حدوتة مرة، سلطانة المعز.5-عملت في بعض الأعمال المسرحية منها حودة كرامة، دار الأيتام.6-تزوجت قريبًا من زوجها رقم 12، وكان الزوج الأول لها وهي في السابعة عشر من عمرها وأنجبت منه ابنة تدعى "روتانا''.