بهذه الطريقة.. شيري عادل تودع رجاء الجداوي





يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.





ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.

حرصت الفنانة شيري عادل، على نعي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابخا بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونشرت شيري عادل عبر حسابها الشخصي، بإنستجرام، صورة لها مع مجموعة من الفنانين وكانت من ضمنهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت قائلة: "حبيبتنا كلنا".